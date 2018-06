Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 7.00 22 giugno 2018 - 07:00

Lasciando Ginevra, Papa Francesco ieri ha inviato un telegramma al presidente della Confederazione Alain Berset, ringraziandolo per "la calda accoglienza e ospitalità". In seguito si è rivolto al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Il Pontefice, una volta rientrato a Roma, si è recato ieri alla basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna per il suo pellegrinaggio ecumenico in Svizzera.

"Al rientro dal viaggio apostolico a Ginevra, dove ho avuto la gioia di incontrare popolazioni e rappresentanti di diverse chiese cristiane impegnate nel cammino dell'unità e della pace, esprimo a lei, signor Presidente, il mio beneaugurante saluto e assicuro una speciale preghiera per il bene e la prosperità dell'intera nazione italiana, sulla quale invoco le celesti benedizioni", scrive Papa Francesco a Mattarella dopo il suo viaggio a Ginevra.

Neuer Inhalt Horizontal Line