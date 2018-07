Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 16.48 16 luglio 2018 - 16:48

Sabato scorso papa Francesco ha celebrato a sorpresa un matrimonio in Vaticano. A rivelare l'episodio è Vatican News.

Bergoglio ha lasciato tutti a bocca aperta facendosi trovare nella sagrestia della chiesa di Santo Stefano degli Abissini dove si stavano per celebrare le nozze tra una guardia svizzera e una ragazza brasiliana.

Il sacerdote brasiliano padre Renato dos Santos non ne sapeva nulla, così come il resto dei presenti. Entrato in sagrestia per prepararsi alla celebrazione, ha trovato il Pontefice che aspettava seduto e sorridente.

