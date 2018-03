Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 11.30 28 febbraio 2018 - 11:30

Papa aveva ricevuto nel maggio 2016 a Roma l'allora presidente della Confederazione Johann Schneider-Ammann in udienza privata.

Papa Francesco arriverà in Svizzera a giugno. Il Consiglio federale si felicita del fatto che il pontefice abbia accettato un invito in tal senso, ha comunicato oggi la Cancelleria federale.

Il papa è atteso il 21 giugno a Ginevra. Una delegazione del Consiglio federale, diretta dal presidente della Confederazione Alain Berset lo accoglierà e con lui terrà colloqui ufficiali, ha precisato la Cancelleria. Ulteriori dettagli sulla visita devono ancora essere chiariti.

L'ultimo viaggio di un papa in Svizzera risale al 2004, quando l'allora pontefice Giovanni Paolo II si recò a Berna. In quella circostanza celebrò anche una messa aperta a tutti sul prato dell'Allmend, nell'ambito di un incontro nazionale dei giovani cattolici.

Ieri l'agenzia di stampa italiana ANSA aveva anticipato che papa Francesco aveva "allo studio" una visita a Ginevra, in particolare al Consiglio Ecumenico delle Chiese (Cec) nella prossima primavera.

La visita sarebbe legata a un'iniziativa di pace promossa dal Cec, l'organo principale che si occupa del dialogo fra le differenti Chiese cristiane nel mondo, noto anche come Consiglio Mondiale delle Chiese (in inglese World Council of Churches, Wcc), cui è stato invitato il Pontefice.

