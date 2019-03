Papa Francesco è arrivato in auto alla cattedrale cattolica di Rabat, situata nel centro della città, nella Piazza di Golan, dove incontra il clero, i religiosi, le religiose e il Consiglio ecumenico della Chiese.

Il Papa è accolto all'ingresso della cattedrale dal parroco e da tre sacerdoti incaricati per la pastorale, i quali gli porgono il crocifisso e l'acqua benedetta per l'aspersione, e percorre la navata centrale, mentre la corale intona un canto. Prima di prendere posto si sofferma in preghiera silenziosa davanti al Santissimo. Dopo una breve testimonianza di un prete e il saluto di un anziano sacerdote al Papa, c'è la testimonianza di una religiosa e il saluto di un'anziana suora al Pontefice.

Quindi in Papa pronuncia il suo discorso e, al termine, recita l'Angelus. Infine, mentre viene intonato un canto mariano, il Papa saluta i tre leader del Consiglio ecumenico delle Chiese.

