Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 19.59 09 marzo 2018 - 19:59

Papa Francesco si recherà nei Paesi baltici dal 22 al 25 settembre. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede, Greg Burke, confermando le anticipazioni che erano già trapelate da diverse settimane.

Il pontefice visiterà le città di Vilnius e Kaunas in Lituania, Riga e Aglona in Lettonia e Tallinn in Estonia. I tre Paesi baltici, che celebrano il centenario dell'indipendenza, erano stati visitati 25 anni fa da Papa Wojtyla.

Il pontefice si appresta dunque a visitare un'altra 'periferia' dell'Europa. In Lituania il Papa incontrerà - ha reso noto la conferenza episcopale locale, mentre la Santa Sede ancora non ha diffuso il programma - i giovani e i religiosi, ma anche chi ha subito il carcere per ragioni politiche e i sopravvissuti all'Olocausto.

Oltre all'incontro con il presidente Dalia Grybauskaite, il Papa potrebbe anche fare una preghiera nella Cappella della Madre della Misericordia che in passato è stata una prigione del Kgb, e che ora ospita il Museo delle vittime del genocidio.

Dalla Lettonia il commento del metropolita di Riga, mons. Zbignev Stankevich: "La visita di Papa Francesco ci aiuterà a comprendere meglio e ad apprezzare a questa importante celebrazione del centenario". Quanto all'Estonia, il Papa aveva ricevuto esattamente un mese fa il premier Juri Ratas, con il quale aveva parlato anche di ricchezze ambientali e di migrazioni.

