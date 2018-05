Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 17.41 28 maggio 2018 - 17:41

Il presidente del Paraguay, Horacio Cartes, si è dimesso oggi dal suo incarico, per poter occupare il suo seggio in Senato.

Lo ha annunciato lo stesso Cartes, capo dello Stato dall'agosto 2013 ed eletto alla camera alta nelle elezioni dello scorso 22 aprile, con un messaggio su Twitter.

Cartes ha reso nota la lettera che ha inviato al presidente del Senato paraguayano, l'ex presidente Fernando Lugo, nella quale annuncia che intende "continuare a servire il paese dal Senato della Nazione, come disposto dalla volontà popolare, depositata nelle urne".

Se le dimissioni del presidente fossero accettate, dovrebbe prestare giuramento in Senato il prossimo 1/o luglio e la sua vice, Alicia Pucheta, assumerebbe ad interim la presidenza fino al 15 agosto, quando dovrà consegnare il mandato a Mario Abdo Benitez, eletto presidente nello scorso aprile.

La mossa di Cartes arriva dopo che la Corte Suprema del Paraguay gli ha permesso di diventare senatore attivo a pieno titolo -e non vitalizio, come dispone la Costituzione per gli ex capi di Stato- in base ai risultati delle elezioni politiche.

Se il Senato respingesse le sue dimissioni, o non si ottenesse il quorum necessario per discuterle -ipotesi che non escludono gli analisti politici ad Asuncion- la sua situazione legale diventerebbe incerta

Neuer Inhalt Horizontal Line