Dopo sei anni di preparativi è entrata oggi in servizio la prima parte di un ampio parco solare galleggiante alpino sul Lac des Toules, a 1810 metri di altitudine in territorio di Bourg-Saint-Pierre (VS).

Il progetto della società elettrica Romande Energie rappresenta una prima mondiale. Per due anni sarà verificata la fattibilità tecnica e finanziaria del progetto nella Val d'Entremont, vicino al Gran San Bernardo.

Un tappeto di 36 elementi galleggianti in lega di alluminio e polietilene ad alta densità che reggono le celle fotovoltaiche è stato fissato sul fondo del lago con l'aiuto di pesi. Gli elementi si alzano e si abbassano assieme al livello dell'acqua.

