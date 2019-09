Cédric Villani, aspirante alla successione di Anne Hidalgo sulla poltrona di sindaco di Parigi, si è candidato questa sera nonostante il partito di cui fa parte, La Republique en Marche, abbia scelto l'ex portavoce Benjamin Griveaux.

In un'attesa dichiarazione, Villani - matematico e artista - ha dichiarato ad alcuni fedelissimi riuniti in una brasserie parigina: "Vi annuncio, oggi 4 settembre, che ho deciso di candidarmi al Comune di Parigi". A luglio, il partito della maggioranza macroniana gli aveva preferito Griveaux e stasera, in un comunicato, fa sapere di "rammaricarsi" per la decisione di Villani di presentarsi da dissidente, ma non lo esclude dal partito.

Villani, 45 anni, personaggio eccentrico che sostenne la Hidalgo quando si candidò sindaca, ha definito "inadatto" il processo di designazione del partito. La Republique en Marche, che alle europee ha ottenuto la maggioranza a Parigi con il 33% dei voti, appare ora un partito diviso nell'obiettivo di strappare la poltrona di sindaco della capitale.

"Sarò il primo sindaco di Parigi davvero ecologista", ha detto Villani, aggiungendo di voler fare della capitale "la metropoli internazionale di riferimento dello sviluppo umano e sostenibile". Le elezioni per il sindaco di Parigi sono in programma il 15 e 22 marzo prossimi.

