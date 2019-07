Atterraggio di emergenza ieri pomeriggio a Parigi per un aereo di Swiss a causa di un problema tecnico. I 116 passeggeri a bordo e i cinque membri dell'equipaggio hanno potuto uscire dall'Airbus A220-300 in tutta sicurezza, ha indicato la compagnia aerea.

Dopo aver decollato a Ginevra con destinazione Londra Heathrow, i piloti del volo LX348 hanno notato un problema al reattore sinistro e hanno chiesto all'aeroporto parigino Charles de Gaulle di poter atterrare rapidamente, ha reso noto oggi un portavoce di Swiss.

Secondo il sito specializzato "The Aviation Herald", i passeggeri avrebbero udito una detonazione e visto delle fiamme fuoriuscire da un reattore. Dopo l'atterraggio, i passeggeri hanno trascorso la notte all'albergo dell'aeroporto.

Le cause del problema tecnico non sono note. Il velivolo, prodotto da Bombardier Aerospace e commercializzato da Airbus con il nome A220 dopo che la compagnia ha rilevato gli aerei del progetto CSeries, è in servizio per Swiss dal 2018.

