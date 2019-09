Serata da brividi per i passeggeri della linea 1 del metro di Parigi

Serata da brividi per i passeggeri della linea 1 del metro di Parigi, che ieri alle 21:50 hanno visto il loro convoglio saltare inspiegabilmente 3 fermate consecutive in pieno centro per poi frenare a pochi metri dal treno precedente.

Secondo Le Parisien, il treno della linea 1 - la più frequentata della capitale - che circola ormai da anni in automatico, senza conducente, si è fermato "a 20 metri dal treno in attesa" alla stazione di George V. Alcuni passeggeri hanno parlato di frenata "un pelo prima di finire sul treno in stazione".

L'azienda RATP si è limitata a parlare di "incidente tecnico", assicurando che tutto si è svolto "nell'ambito delle condizioni di sicurezza".

