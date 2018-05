Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 9.27 30 maggio 2018 - 09:27

Le forze dell'ordine hanno lanciato questa mattina l'operazione di evacuazione del più grande campo migranti di Parigi, dove vivono circa 1.700 persone, attorno al Bassin de la Villette, uno dei canali che attraversano la capitale, nel 19/o arrondissement.

L'operazione è cominciata poco dopo le 6 nel campo "Millenaire", al culmine di una battaglia politica che ha visto opposti il governo e il comune di Parigi.

L'evacuazione, la 35/a organizzata a Parigi in tre anni, "porterà ad alloggiare temporaneamente le persone coinvolte in una ventina di siti della capitale e dintorni", ha annunciato in un comunicato il ministro dell'Interno, Gerard Collomb.

