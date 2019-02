Per vendicarsi di un vicino di casa pompiere, una donna dimessa da poco da una clinica psichiatrica ha dato fuoco a Parigi a un edificio di 8 piani provocando la morte di 10 persone, fra cui un bambino, e il ferimento di altre 32, fra cui 8 pompieri.

In piena notte, mentre 200 pompieri lottavano contro le fiamme e riuscivano a salvare una cinquantina di abitanti del palazzo, la squilibrata ubriaca tentava di appiccare ancora il fuoco a tutto quello che le passava davanti, un cassonetto, poi un'automobile.

I poliziotti l'hanno vista e l'hanno arrestata. Quarantuno anni, la donna - che abitava una casa popolare a prezzo di favore - era reduce da 5 anni di cure psichiatriche. E soltanto da una settimana l'ospedale Saint-Anne l'aveva lasciata uscire. Senza particolari accorgimenti di vigilanza sul suo comportamento. Da fonti della procura si è appreso che l'inchiesta dovrà interessarsi anche di eventuali leggerezze del sistema sanitario.

Nicolas, 22 anni, il pompiere che abitava al secondo piano del palazzo, aveva litigato ripetutamente con la donna negli ultimi giorni. Lei gridava frasi sconnesse e soprattutto a qualsiasi ora ascoltava musica a un volume intollerabile: "Ho chiesto alla mia compagna di andarle a bussare alla porta, ma ha rimediato solo insulti. Allora ho chiamato la polizia. Sono arrivati e ci hanno chiesto di allontanarci, io ero deciso a non dormire in casa. Ma poi mi sono convinto che l'avessero portata via e siamo rientrati. Me la sono ritrovata faccia a faccia per le scale. Dopo che i poliziotti erano andati via, aveva tentato di sfondare la finestra, poi la porta di casa mia. Un vicino mi ha avvertito che aveva messo della carta e della legna sul pianerottolo. Mi ha detto "sei pompiere, le fiamme ti piaceranno. Auguri". E subito dopo ho sentito la puzza di bruciato".

Anche sul comportamento della squadra di polizia che ha lasciato il palazzo pochi minuti prima dell'incendio, la procura indagherà a fondo.

Neuer Inhalt Horizontal Line