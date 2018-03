Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 8.31 23 febbraio 2018 - 08:31

Guy Parmelin in una foto d'archivio.

Presente in Corea del Sud per i giochi olimpici invernali, il consigliere federale Guy Parmelin ne ha approfittato per incontrare oggi a Seul il ministro della difesa Song Young-moo.

I due hanno discusso dei negoziati tra i due Paesi in vista di un accordo bilaterale sulla protezione delle informazioni.

Il responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Parmelin ha anche affrontato col suo omologo coreano la situazione nella penisola e l'impegno elvetico lungo la linea di demarcazione tra le due Coree. Dal 1953, ufficiali dell'esercito svizzero vegliano al mantenimento del cessate-il-fuoco - tra i due Paesi, ancora formalmente in guerra.

In qualità di ministro dello sport, il consigliere federale democentrista si è recato anche a Pyeongchang per assistere alle ultime prove degli atleti elvetici.

Neuer Inhalt Horizontal Line