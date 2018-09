Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 18.47 24 settembre 2018 - 18:47

Prende il via in India la più grande riforma sanitaria mai varata al mondo, con una copertura equivalente agli abitanti dell'intera Europa.

È l'Ayushmaan Bharat, già ribattezzato ModiCare, l'ambizioso programma voluto dal premier Narendra Modi che coinvolgerà oltre mezzo miliardo di persone. "E' una sfida senza precedenti - ha detto Modi - per le sue dimensioni: i beneficiari saranno numerosi quanto gli abitanti dell'Europa, o come tutta la popolazione di Stati Uniti, Canada e Messico".

La copertura tutelerà in tutto il paese 100 milioni di famiglie sotto la soglia delle povertà: ogni nucleo familiare avrà a disposizione fino a 500mila rupie l'anno (5800 euro), indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia, dal loro sesso e dalla loro età.

Il programma rimborserà cure di base in tutti i centri medici, pubblici o privati, coprirà le prestazioni e le spese per le degenze nelle cliniche e negli ospedali, sia pubblici che privati, compresi i costi dei trasferimenti con le ambulanze, dalle abitazioni. Anche le cure alternative alla medicina allopatica, prima tra tutte l'ayurveda, saranno rimborsate.

I beneficiari non dovranno registrarsi, chiunque abbia diritto ad essere iscritto riceverà una carta personale, valida in tutto il territorio nazionale, che dovrà mostrare quando si presenterà negli ambulatori o in un ospedale.

