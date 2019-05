Quando ancora non si conosce il destino dell'accordo istituzionale tra la Svizzera e Bruxelles, in seno al Partito socialista svizzero si è formato un gruppo favorevole all'adesione pura e semplice all'Ue.

Tra i fondatori, anche la bernese Gret Haller, 71 anni, ex presidente del Consiglio nazionale. La prima uscita pubblica del gruppo è prevista domani a Olten (SO), ha dichiarato la stessa Haller in un'intervista alla "Neue Zürcher Zeitung" in edicola oggi. Del gruppo fanno parte anche gli scrittori Jonas Lüscher e Lukas Bärfuss.

Il gruppo si è costituito in seno al PS quale "Sezione UE", ha precisato l'ex deputata socialista, presente alla Camera del popolo dal 1987 al 1994. "Prima o poi il bilateralismo attuale mostrerà i suoi limiti", ha sottolineato al quotidiano Haller, aggiungendo che gli elettori vogliono finalmente partecipare a modellare il diritto europeo.

