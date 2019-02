Heather Nauert si ritira dalla corsa a diventare ambasciatrice americana all'Onu. L'annuncio arriva a sorpresa ed è legato, spiega Nauert, a motivi personali. "E' nel miglior interesse della mia famiglia" dice.

La sua decisione diventa un nuova grana per Donald Trump, chiamato ora a scegliere un altro candidato per il delicato ruolo di rappresentante alle Nazioni Unite.

Ex anchor di Fox e portavoce del Dipartimento di Stato, Nauert era stata scelta da Donald Trump in dicembre per sostituire Nikki Haley, ma la sua nomina non è mai stata formalmente inviata in Senato per la conferma. Si è trattato di una nomina fortemente criticata dai senatori, convinti che non fosse qualificata per l'incarico. Nauert è arrivata al Dipartimento di Stato come portavoce con Rex Tillerson, ed è rimasta anche con il segretario di Stato Mike Pompeo.

"Sono grata al presidente Trump e al segretario Pompeo per la fiducia che hanno riposto in me per il ruolo di ambasciatrice americana all'Onu. Gli ultimi due mesi sono stati difficili per la mia famiglia e quindi penso che sia nel suo miglior interesse ritirare il mio nome" dalla corsa, afferma Nauert.

Il marito e i figli dell'ex di Fox sono rimasti a New York mentre lei lavorava a Washington. "Servire nell'amministrazione negli ultimi due anni è stato uno dei maggiori onori della mia vita e sarò sempre grata al presidente e al segretario, e ai colleghi del Dipartimento di Stato dell'appoggio" aggiunge Nauert, lasciando intendere che non dovrebbe tornare al Dipartimento di Stato.

"Ha svolto i suoi compiti con un'eccellenza senza pari" osserva Pompeo, mettendo in evidenza di rispettare la sua decisione. "Le auguro il meglio e sono sicuro che continuerà a essere una grande rappresentate di questo Paese in qualsiasi ruolo ricoprirà".

