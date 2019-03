Nuova uscita polemica di Emmanuel Macron nei confronti dei gilet gialli.

A Genevieve Legay, manifestante di 73 anni gravemente ferita alla testa durante una carica della polizia nelle manifestazioni di sabato scorso a Nizza, il presidente ha augurato "una pronta guarigione e - ha aggiunto non senza una punta polemica - forse una forma di saggezza".

Genevieve Legay, esponente locale dell'associazione no global Attac, è rimasta ferita dopo essere entrata con altre casacche gialle nella zona vietata alle manifestazioni, a Place Garibaldi. Cadendo, ha battuto la testa riportando vari traumi cranici ed è tuttora in ospedale, mentre la sua famiglia ha presentato una denuncia, a cui è seguita oggi la seconda denuncia dell'associazione Attac per "violenze volontarie di gruppo" da parte di pubblici ufficiali. A fine pomeriggio, il procuratore della Repubblica di Nizza che indaga sulla vicenda, Jean-Michel Pretre, ha assicurato che Legay "non è stata colpita" direttamente dalle forze di sicurezza", ma forse è caduta durante una carica. Ha poi aggiunto che la donna ignorava che la manifestazione fosse off limits ma è polemica per le parole di Macron.

