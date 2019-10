Gli elvetici rimangono al primo posto della graduatoria per quanto riguarda la ricchezza media per adulto (foto d'archivio)

Gli svizzeri rimangono i più benestanti al mondo. Lo rivela la decima edizione del "Global Weath Report", uno studio di Credit Suisse, pubblicato oggi. La ricchezza media per adulto nella Confederazione si attesta a metà 2019 a 564'650 dollari (cifra simile in CHF).

Rispetto allo scorso anno, il patrimonio medio di ogni svizzero è aumentato di 17'790 dollari, segnando la progressione più marcata sul piano internazionale, indica oggi il numero due bancario elvetico. In questa speciale classifica gli elvetici superano statunitensi (dove gli attivi sono aumentati di 11'980 dollari pro capite), giapponesi (+9'180 dollari) e olandesi (+9'160 dollari).

Dal 2000 il patrimonio per persona adulta in Svizzera è cresciuto del 144%. Secondo lo studio, questo aumento è in gran parte dovuto all'apprezzamento del franco nei confronti del dollaro.

"Lo scorso anno la ricchezza mondiale è aumentata del 2,6%, raggiungendo 360'000 miliardi di dollari, mentre la ricchezza per adulto ha toccato un nuovo record di 70'850 dollari, superando dell'1,2% il livello rilevato a metà 2018", scrive Credit Suisse nel comunicato.

Dallo studio emerge tuttavia che nel 2019 circa 2,9 miliardi di persone - il 57% di adulti nel mondo - possiedono meno di 10'000 dollari.

D'altro canto, rileva Credit Suisse, ci sono però anche 46,8 milioni di milionari a livello globale, ben 1,1 milioni in più rispetto a metà 2018. La maggior parte di questi si registra negli Usa, dove il numero di milionari - già consistente - è aumentato di ulteriori 675'000 unità. Nel mondo, 55'920 adulti possiedono un patrimonio di almeno 100 milioni di dollari, mentre 4'830 persone superano i 500 milioni.

Nei prossimi cinque anni si prevede che la ricchezza nel mondo aumenterà del 27% a 459'000 miliardi di dollari, così come i milionari, che dovrebbero arrivare a essere quasi 63 milioni nel 2024.

