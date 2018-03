Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 9.20 14 marzo 2018 - 09:20

Paul Rechsteiner lascerà a fine novembre - dopo vent'anni - la presidenza dell'Unione sindacale svizzera (USS). I delegati decideranno la sua successione in occasione del congresso in agenda alla fine di novembre, ha comunicato oggi l'organizzazione.

"È un buon momento per procedere a un cambio generazionale. L'USS va bene: la cooperazione tra federazioni funziona e il segretariato, sotto la direzione di Daniel Lampart, fa un eccellente lavoro", indica Paul Rechsteiner, in un comunicato per motivare la sua decisione.

In occasione della sua elezione alla presidenza nel 1998, e quando le preoccupazioni sociali erano sottoposte a un pressione considerevole, Rechsteiner ha difeso una politica sindacale offensiva, ricorda l'USS. Uno dei grandi successi della sua presidenza è la protezione dei salari attraverso le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Erano le condizioni affinché i sindacati sostenessero gli accordi bilaterali con l'Unione europea (UE), puntualizza l'USS.

