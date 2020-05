Si definisce una sopravvissuta Sylvia Goldsholl, 108 anni, per aver attraversato indenne, un secolo fa, la pandemia che fece oltre 50 milioni di morti ed aver sconfitto ora il Covid-19.

La signora, che vive in una casa di riposo a Allendale, nel New Jersey è perfettamente guarita, a un mese dal responso del test per il coronavirus, ha reso noto il governatore dello stato, Phil Murphy in conferenza stampa. "Una vita incredibile, uno spirito incredibile e un'incredibile dimostrazione di forza", ha scritto il governatore in un tweet con cui ha celebrato la guarigione della paziente.

