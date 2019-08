Il PBD sostiene soluzioni realistiche per raggiungere gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi. Le richieste eccessive della sinistra o la negazione dei fatti scientifici da parte della destra non portano a nulla.

Le elezioni di questo autunno non si concentreranno solo su decisioni strategiche in materia di clima, politica europea e sociale, ha dichiarato il presidente Martin Landolt, all'assemblea dei delegati che è tenuta oggi a Lupfig (AG). Indicheranno anche la via da seguire per far vivere i valori che caratterizzano la Svizzera: la solidarietà e l'apertura verso il mondo. Questi valori sono del resto iscritti nel preambolo della Costituzione federale, ha ricordato il consigliere nazionale glaronese.

