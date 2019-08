E' a un passo in Italia l'intesa per un governo di Movimento 5 stelle e Partito democratico.

I rispettivi leader Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, dopo giorni di contatti a intermittenza, si siedono al tavolo di Palazzo Chigi, sede del governo. E il capo M5s incassa l'apertura del Pd a Giuseppe Conte: potrebbe essere confermato per un bis, alla guida di un esecutivo giallorosso.

Al Quirinale è tutto pronto per le consultazioni che partiranno domani pomeriggio. L'intesa non è chiusa, avverte il Pd : il segretario del partito Zingaretti vuole segnali concreti di discontinuità rispetto al governo con la Lega, mentre Di Maio alza fino all'ultimo la posta invocando per il M5s, che ha più parlamentari, incarichi di peso.

Se Conte, come sembra, sarà indicato premier, sia chiaro - sottolineano i democratici - che non è un terzo o garante (come con la Lega), ma un esponente del Movimento, in un patto tra pari su un unico programma. Il leader Pd si dice "ottimista" su "un governo serio, che duri".

