Il dodicesimo round di consultazioni economiche e commerciali ad alto livello tra Cina e Stati Uniti "ha segnato un importante passo avanti in un nuovo processo di negoziati": lo sostiene a Bangkok il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi.

Intervenendo alla conferenza stampa tenuta nella capitale thailandese a margine dell'incontro con il ministro degli Esteri del Paese, Don Pramudwinai, Wang ha affermato che questo nuovo ciclo di consultazioni ha segnato l'attuazione degli accordi raggiunti dai leader dei due Paesi durante il G20 di Osaka. Il ministro degli Esteri cinese ha poi richiamato l'appello della comunità internazionale in questo senso.

"Riteniamo che fintantoché le due parti conducono consultazioni sulla base del principio di parità e di mutuo rispetto e affrontano le reciproche preoccupazioni, potranno raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti, che non servirà solo gli interessi della Cina e degli Stati Uniti, ma anche quelli dei Paesi di tutto il mondo", ha detto Wang.

Il ministro cinese ha aggiunto che la ripresa delle consultazioni economiche e commerciali di alto livello tra Cina e Stati Uniti ha dimostrato ancora una volta che, non importa quanto complicate siano le questioni in corso tra i due Paesi o quanto acute le differenze, entrambe le parti hanno bisogno e devono comunicare attraverso un dialogo diretto, faccia a faccia, in modo da trovare una soluzione adeguata.

"Dovremmo anche essere consapevoli del fatto che, nonostante le differenze, esista anche un ampio spazio per la cooperazione tra Cina e Stati Uniti", ha detto Wang.

Oggi, come previsto, Wang incontrerà il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, anche lui a Bangkok. Secondo il ministro cinese, questo incontro rappresenta un'importante opportunità di comunicazione tra i due Paesi.

