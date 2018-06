Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 15.11 09 giugno 2018 - 15:11

II giudice istruttore presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha notificato oggi a mons. Carlo Alberto Capella il rinvio a giudizio a conclusione della fase istruttoria del procedimento in corso a suo carico.

La prima udienza del processo all'ex funzionario della Nunziatura di Washington, ora in stato d'arresto in Vaticano, per il possesso di ingente materiale pedopornografico, avrà luogo venerdì 22 giugno prossimo, alle ore 15.00.

