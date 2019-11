Il cardinale George Pell è stato condannato a sei anni di carcere per pedofilia.

L'Alta Corte di Australia ha deciso di ammettere l'appello presentato dal cardinale George Pell, condannato a sei anni di carcere per pedofilia.

Pell, ex prefetto dell'Economia in Vaticano, 78 anni, accusato di molestie sessuali nei confronti di chierichetti nella cattedrale di Melbourne vent'anni fa, sta scontando la sua pena in un carcere australiano. Si è sempre dichiarato innocente.

Neuer Inhalt Horizontal Line