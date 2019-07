Diventa incerto il futuro dell'ordine religioso dei Fratelli Cristiani in Australia, costretto a spendere centinaia di milioni di dollari per soddisfare una valanga di richieste di risarcimento per abusi sessuali commessi su minori nell'arco di decenni.

Secondo quanto riferisce oggi in esclusiva il Sydney Morning Herald, è a rischio la sostenibilità economica dell'ordine religioso cattolico, che ha dovuto pagare negli ultimi sei anni più di 213 milioni di dollari australiani (147 milioni di franchi) in risarcimenti alle vittime e in spese legali e secondo le previsioni dovrà sborsare in futuro ancora 134 milioni di dollari.

I Fratelli Cristiani hanno fondato o amministrato in Australia più di 30 scuole, alcune risalenti alla fine del 19esimo secolo, molte delle quali hanno chiuso o si sono fuse con altre istituzioni. La Commissione nazionale d'inchiesta sulle risposte delle istituzioni agli abusi di pedofilia ha concluso che i Fratelli Cristiani sono stati fra i peggiori colpevoli di abusi su minori, con un 22% dei religiosi dell'ordine identificati come presunti responsabili di abusi.

Neuer Inhalt Horizontal Line