Pedofilia: card. Marx, serve adattamento insegnamenti Chiesa

Il cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, chiede un deciso "rinnovamento" della Chiesa anche alla luce del "fallimento" registrato sulla questione della pedofilia e in generale degli abusi sessuali.

Una affermazione che, secondo i siti cattolici tedeschi, si riferirebbe alla volontà di mettere in discussione il celibato nel clero.

Nella sua omelia alla Messa di Capodanno presso la Cattedrale di Nostra Signora a Monaco, pubblicata sul sito della diocesi, Marx ha detto che la chiesa deve, "alla luce del fallimento" legato alla crisi degli abusi sessuali del clero, modificare la tradizione in risposta al cambiamento dei tempi moderni. "Credo che sia giunta l'ora di impegnarci profondamente per aprire la via della Chiesa al rinnovamento", ha detto il card. Marx.

Il cardinale, che è presidente della conferenza episcopale tedesca, ha affermato che le attuali misure per affrontare gli abusi sessuali non sono sufficienti senza adattare gli insegnamenti della Chiesa. "Sì, le questioni riguardano lo sviluppo, il miglioramento, la prevenzione e i controlli indipendenti, ma è richiesto anche altro", ha affermato.

"Sono certo che il grande impulso di rinnovamento del Concilio Vaticano II non è stato veramente portato avanti e compreso nella sua profondità, dobbiamo continuare a lavorare su questo", ha detto. "Sono necessari ulteriori adattamenti degli insegnamenti della Chiesa".

