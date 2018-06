Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 12.41 11 giugno 2018 - 12:41

Papa Francesco, in relazione allo scandalo della pedofilia in Cile, ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno, Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar.

Durante l'incontro col papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il pontefice, ha comunicato oggi il bollettino della sala stampa vaticana, ha nominato tre amministratori apostolici per le tre diocesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line