Nuovi inquietanti risvolti nello scandalo di pedofilia che ha travolto la Chiesa cilena: un uomo ha accusato un sacerdote 67enne, ex rettore della chiesa di Las Agustinas, a Santiago del Cile, di averlo violentato in una stanza della cattedrale metropolitana.

Il prete era stato tra l'altro nominato nell'incarico di rettore dal cardinale e arcivescovo di Santiago, Ricardo Ezzati Andrello, indiziato per presunti occultamenti in vicende di pedofilia riguardanti membri del clero.

La vittima ha raccontato che, dopo aver denunciato i fatti, è stato abbracciato da Ezzati, il quale gli avrebbe poi chiesto di pregare per il suo molestatore.

I fatti sono venuti a galla pochi giorni fa, in seguito al deposito in tribunale della causa di risarcimento danni per mezzo milione di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) contro l'arcidiocesi di Santiago.

