Il cardinale George Pell, condannato in Australia per pedofilia.

L'arcivescovo cattolico di Melbourne Peter Comensoli ha detto di credere al cardinale George Pell, condannato per pedofilia, quando afferma la sua innocenza.

Pell dovrà scontare un minimo di 3 anni e 8 mesi per aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni nella cattedrale di Melbourne, quando era arcivescovo di quella diocesi nel 1996.

Comensoli ha ipotizzato che la sola vittima tuttora in vita, che ha testimoniato in tribunale, possa aver identificato il sacerdote sbagliato come suo molestatore. La seconda vittima è morta di overdose di eroina nel 2014.

Il giorno dopo che la Corte d'appello dello Stato di Victoria, con una sentenza a maggioranza di 2-1, ha respinto il ricorso presentato da Pell contro il verdetto unanime emesso da una giuria a dicembre, Comensoli ha detto ieri in un'intervista radio che, anche se rispetta le decisioni dei tribunali, crede anche al suo amico, e continuerà a visitarlo in carcere.

"Io credo a quello che mi ha detto in molte occasioni, che è innocente ed io continuo a essere veramente scioccato di come le cose si sono sviluppate", ha detto.

Comensoli ha tuttavia aggiunto di credere anche alla vittima che ha dichiarato alla polizia di aver subito abusi dentro la chiesa, ma si è domandato se sia stato Pell a commetterli. "Credo a tutti e due", ha detto. "Credo sinceramente di potermi affidare alla mia conoscenza dell'uomo George Pell e accetto quello che mi ha detto. Posso anche accettare quello che ho sentito sulla vittima e a quello che egli ha testimoniato rispetto agli abusi".

Pell ha ora 27 giorni per presentare un nuovo ricorso all'Alta Corte, l'organo di giudizio finale dell'Australia. Il ricorso deve essere accolto e soddisfare stretti requisiti, prima di essere udito. La Corte deve considerare fattori fra i quali: se udire l'appello è una questione di pubblica importanza, se riguarda una questione di legge e se è nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Pell ha 78 anni e se l'ultimo ricorso sarà respinto e rimane in carcere, potrà morire lì, ha detto l'arcivescovo Comensoli.

Intanto Pell sarà trasferito dal carcere di alta sicurezza di Melbourne per i detenuti da poco condannati, a un carcere di media sicurezza per condannati per pedofilia. Questi sono detestati nella popolazione carceraria generale e richiedono speciale protezione.

Neuer Inhalt Horizontal Line