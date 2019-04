C'è anche il nome dell'ex cardinale di Washington Theodore McCarrick, recentemente 'spretato' dalla Santa Sede per i suoi abusi su minori, tra quelli dei 120 prelati accusati di pedofilia o pedopornografia pubblicati in una lista dall'arcidiocesi newyorkese.

La Chiesa di New York - seconda arcidiocesi degli Stati Uniti - ammette così che almeno 120 preti accusati di aver abusato sessualmente di minori o di detenere immagini e file pedopornografici vi hanno lavorato per decenni.

La lista, pubblicata in grande evidenza sul sito dell'arcidiocesi, con acclusa una "lettera pastorale" del cardinale arcivescovo Timothy Dolan, in cui affferma di rendersi conto "della vergogna che si è abbattuta sulla nostra Chiesa", comprende anche vescovi, insegnanti di scuole superiori, un cappellano scout, e appunto quello del noto ex porporato, che a New York fu prete e vescovo ausiliare, di recente dimesso dallo stato clericale. Dei nomi pubblicati, molti riguardano preti rimossi dal ministero e poi 'laicizzati', altri con processo canonico ancora in corso, altri oggi deceduti.

L'elenco comprende sacerdoti ordinati tra il 1908 e il 1988. Molti sono morti e l'arcidiocesi ha detto che nessuno opera più nel ministero sacerdotale. La maggior parte dei presunti abusi si sono verificati negli anni '70, '80 e primi anni '90, ma secondo l'arcidiocesi ci sono state due accuse credibili di abusi sessuali da parte del clero attivo dal 2002, e le autorità sono state allertate su entrambi i casi.

