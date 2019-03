"Papa Francesco non ha accettato le dimissioni presentate dal cardinale Philippe Barbarin arcivescovo di Lione".

È quanto riferisce il portavoce "ad interim" del Vaticano, Alessandro Gisotti, a proposito della vicenda che ha coinvolto il prelato francese, relativa a casi di pedofilia e abusi sessuali, con una condanna in primo grado a sei mesi di carcere, con la condizionale.

"Cosciente tuttavia delle difficoltà che vive in questo momento l'arcidiocesi - aggiunge Gisotti - il Santo Padre ha lasciato il cardinale Barbarin libero di prendere la decisione migliore per la diocesi" e "il cardinale Barbarin ha deciso di ritirarsi per un periodo di tempo e di chiedere a padre Yves Baumgarten vicario generale di assumere la guida della diocesi di Lione".

La Santa Sede tiene a ribadire la sua "vicinanza alle vittime di abusi, ai fedeli dell'arcidiocesi di Lione e di tutta la Chiesa di Francia che vivono un momento particolarmente doloroso".

Neuer Inhalt Horizontal Line