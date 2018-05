Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Chiesa cattolica australiana è la prima istituzione non governativa ad aderire al piano nazionale di riparazione per le vittime di abusi di pedofilia, che prevede risarcimenti fino a 150 mila dollari australiani (111'000 franchi euro) ciascuno.

Un'assunzione di responsabilità che mette pressione su altre istituzioni perché seguano il suo esempio.

Al piano da 3,8 miliardi di dollari australiani (2,8 miliardi di franchi) che avrà effetto da luglio, promosso dal governo federale e approvato questa settimana dalla Camera, hanno già aderito tutti gli stati australiani per le istituzioni da essi gestite, tranne finora il Western Australia. Per la chiesa anglicana ha già aderito l'arcidiocesi di Melbourne, e inoltre l'associazione degli scout, l'Esercito della Salvezza e YMCA Australia.

La Commissione nazionale d'inchiesta sulle risposte delle istituzioni agli abusi di pedofilia ha accertato che il 7% dei preti e dei fratelli di scuole e collegi cattolici è stato accusato di abusi a minori nei sei decenni a partire dal 1950. In alcune diocesi arriva al 15% la percentuale di sacerdoti accusati di abusi commessi tra il 1950 al 2015. Più del 60% di tutti i casi ad abusi sessuali in istituzioni religiose che hanno testimoniato davanti alla Commissione, oltre 2'500 in totale, proveniva da istituzioni cattoliche.

Il presidente della Conferenza Episcopale Australiana, l'arcivescovo Mark Coleridge, ha assicurato che la Chiesa cattolica è "desiderosa di partecipare" al piano di riparazione. "I sopravvissuti hanno diritto alla giustizia e alla guarigione e molti di loro si sono fatti avanti coraggiosamente per raccontare le loro storie", ha detto, aggiungendo che la Chiesa ha già stabilito un'agenzia centrale per gestire lo schema di risarcimenti.

Il primo ministro Malcolm Turnbull ha accolto con soddisfazione l'annuncio della Chiesa, che ha definito "uno sviluppo significativo" e un esempio da seguire. "Se tutti gli stati e le istituzioni attraverso l'Australia decideranno di partecipare, lo schema potrà dare riparazione a circa 60 mila persone", ha detto. "La Commissione d'inchiesta ha reso pubbliche esperienze orribili di sopravvissuti e ora lo schema di riparazione darà loro riconoscimento ufficiale e manderà avanti il processo di guarigione", ha aggiunto.

