"Non sono per l'impeachment" del presidente Donald Trump: lo ha detto espressamente per la prima volta, in un'intervista al Washington Post, la speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi.

"L'impeachment è così divisivo per il Paese che, a meno che non ci sia qualcosa di convincente, schiacciante e bipartisan, non penso che dovremmo prendere questa strada, perché essa divide il Paese. E non ne vale la pena", ha detto.

