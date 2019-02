La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi stronca il discorso sullo stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo appello all'unità.

"Ci vorranno giorni per controllare tutte le falsità e le rappresentazioni ingannevoli fatte dal presidente", afferma in una nota: "Invece di generare paura e fabbricare crisi al confine dovrebbe impegnarsi a firmare la legge bipartisan per tenere aperto il governo e trovare soluzioni intelligenti per la sicurezza. Dopo due anni di parole vuote gli americani meritano passi concreti e risultati".

Non solo Nancy Pelosi, ma le reazioni nel partito democratico al discorso di Trump non lasciano ben sperare per la ripresa di un dialogo tra Casa Bianca e Congresso, soprattutto in vista della scadenza del 15 febbraio quando, senza un'intesa sulla sicurezza al confine col Messico e che finanzi il governo federale, il rischio è quello di un nuovo shutdown.

"L'appello di Trump all'unità è traballante", ha detto la senatrice Kamala Harris, che ha di recente annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2020, la quale respinge il quadro fatto dal presidente dall'immigrazione ai diritti civili: "Razzismo, omofobia, sessismo e antisemitismo sono reali in questo Paese e dobbiamo affrontare questi problemi". Secca poi la risposta al tycoon sull'aborto: "Nessun politico dovrebbe dire alle donne cosa fare con il proprio corpo".

