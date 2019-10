Poco più di 100 degli 11'000 detenuti dell'Isis in Siria sono scappati. Lo ha affermato nella notte il segretario alla Difesa americano, Mark Esper, in un'intervista a Cnn, sottolineando che gli Stati Uniti sono ora in nuova fase della campagna per sconfiggere l'Isis.

Dal canto suo, il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu ha reso noto ieri sera che dall'inizio dell'offensiva turca fino a 500 persone sono fuggite dalle prigioni nel nord-est della Siria in cui sono rinchiusi anche sospetti terroristi.

"C'è stato un periodo di oltre 48 ore - ha spiegato il ministro - in cui la sicurezza in alcuni centri detentivi mancava e, di conseguenza, alcuni dei detenuti, fino a 500 persone secondo le nostre stime, ma non voglio dire che tutti siano terroristi, alla fine sono fuggiti".

