Il ministro della difesa ad interim statunitense, Patrick Shanahan, ha annunciato di aver autorizzato il trasferimento di 1,5 miliardi di dollari per la costruzione di oltre 80 miglia (130 km circa) del muro al confine col Messico.

Una somma che si aggiunge al miliardo di dollari dirottato in marzo dal bilancio del personale del Pentagono allo stesso scopo. Il totale di 2,5 miliardi di dollari e' in risposta alla dichiarazione dell'emergenza nazionale alla frontiera sud da parte del presidente Donald Trump. Shanahan ha assicurato che il Pentagono è "pienamente impegnato" nel risolvere la crisi al confine, con oltre 4000 soldati e 19 velivoli in supporto degli agenti di frontiera.

Neuer Inhalt Horizontal Line