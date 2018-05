Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 12.20 23 maggio 2018 - 12:20

McDonald's dovrà importare temporaneamente carne di manzo dall'Austria. La diminuzione del numero di bovini da latte ha provocato una penuria di carne sul mercato interno.

Stando alle statistiche ufficiali, 643 agricoltori svizzeri hanno cessato la loro attività lo scorso anno, indica McDonald's in una nota odierna. Come la scorsa estate, la produzione locale è insufficiente per coprire il fabbisogno dell'azienda.

Dal mese di giugno, e per una quindicina di settimane, il colosso della ristorazione rapida completerà pertanto il suo assortimento con carne austriaca facendo capo al gruppo basilese Bell, proprietà di Coop. "Ciò equivale al 10% del volume annuo di carne di manzo, il restante 90% è acquistato in Svizzera", precisa l'azienda.

Quest'ultima ha scelto la soluzione austriaca poiché "gli standard di protezione degli animali, più elevati rispetto alle norme dell'Ue, sono simili a quelli definiti dalla legislazione svizzera".

Neuer Inhalt Horizontal Line