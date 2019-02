Confrontato alla penuria di insegnanti, il Canton Berna lancia un appello ai pensionati per riprendere l'attività professionale.

Una lettera della Direzione dell'istruzione pubblica, datata 8 febbraio, è stata pubblicata sul sito Internet di Radio Jura Bernois (RJB). Nella missiva il Cantone spiega le difficoltà nel reperire gli insegnanti necessari.

Per il prossimo anno scolastico ci si aspetta un aumento dei pensionamenti, con un simultaneo incremento degli scolari, fatto che "aumenta fortemente la nostra preoccupazione", si legge nella lettera. Per questo le autorità chiedono ai pensionati di tornare al lavoro, sia per brevi sostituzioni che per periodi più lunghi. L'idea è quella di creare un gruppo regionale di insegnanti pronti a lasciare il meritato relax della pensione.

