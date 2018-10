Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

01 ottobre 2018 - 20:50

È di almeno otto morti e 50 feriti il tragico bilancio di un incidente stradale in Perù, in cui un autobus è caduto in un burrone di cento metri nel settore Pedregal della regione di Junin. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal quotidiano El Comercio.

L'autobus appartenente alla compagnia di trasporto Turismo Central era partito dalla provincia di Satipo in direzione di Tingo María. Nel settore Pedregal, l'autista avrebbe tentato di superare un altro autobus della società Edatur, scontrandosi con un camion. E cadendo nel precipizio fino alla riva del fiume Tarma.

"Finora abbiamo recuperato otto corpi, e presumibilmente potrebbero essercene altri sotto il bus", ha dichiarato un maggiore della polizia.

