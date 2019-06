L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori è stato ricoverato ieri sera nella clinica "Centenario" del distretto di Pueblo Libre, in provincia di Lima, dopo aver accusato forti dolori allo stomaco. Lo riferisce oggi il quotidiano Peru21.

L'ex capo dello Stato, nato il 28 luglio del 1938, è stato trasferito in emergenza nel centro sanitario dalla prigione di Barbadillo sotto scorta di agenti carcerari.

In gennaio era già stato ricoverato nella stessa clinica per oltre tre mesi per una patologia simile, oltre che per ipertensione arteriosa e fibrillazione auricolare.

Fujimori sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per violazione dei diritti umani riscontrata nei processi conosciuti come "Barrios Altos" e "La Cantuta".

Neuer Inhalt Horizontal Line