L'incendio di un autobus per il trasporto di passeggeri che stava per partire da Lima verso Chiclayo ha causato la notte scorsa in Perù la morte di almeno 20 persone ed il ferimento di altre sette. Lo riferisce oggi la tv Canal N.

L'incidente, ha precisato l'emittente, è avvenuto nel terminal di Fiori nel distretto di San Martín de Porres della capitale peruviana e a quanto risulta dai primi risultati dell'indagine sarebbe stato causato da un guasto nel motore.

In pochi istanti l'autobus, di tipo 'double decker' si è riempito di fumo mentre molti passeggeri sono rimasti intrappolati al suo interno, fra la parte bassa e il primo piano, preda delle fiamme.

La polizia ha reso noto che l'autista del veicolo è stato arrestato.

