Due autobus per il trasporto di passeggeri si sono scontrati ieri frontalmente ad Arequipa (Perù meridionale) con un bilancio provvisorio di almeno 13 morti e oltre 60 feriti. Lo riferisce il quotidiano Perù21 di Lima.

L'incidente, riferisce il giornale, è avvenuto all'inizio del pomeriggio fra due veicoli delle compagnie Santillana e Transportes del Carpio alla periferia di quella che è conosciuta come la 'città bianca' peruviana per il candore dei suoi edifici costruiti con una pietra vulcanica di questo colore.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dello scontro, uno dei due autobus ha invaso la corsia opposta per ragioni non chiarite urtando violentemente l'altro che procedeva in senso contrario.

