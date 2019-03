Nuova scossa di terremoto in Perù

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Perù alle 3.50 della scorsa notte ora locale (9.50 in Svizzera). Lo si apprende dall'Us Geological Survey (Usgs). Al momento non si ha notizia delle conseguenze.

L'epicentro del sisma è stato individuato a 27 chilometri a nordest di Azangaro e a una profondità di circa 260 chilometri.

L'Istituto geofisico del Perù, che ha localizzato la scossa nella provincia meridionale di Puno, ha precisato che il terremoto ha interessato anche le regioni di Cusco, Tacna, Arequipa e Moquegua, nonché Arica e Tarapacá nel Cile settentrionale.

Sulle reti sociali cittadini hanno confermato che ad Arequipa e Tacna la scossa è stata "forte e prolungata".

Da parte sua l'Istituto nazionale di difesa civile (Indeci) ha reso noto via Twitter che è in corso il monitoraggio delle zone più vulnerabili per verificare l'eventuale presenza di vittime e danni.

Lo stesso organismo ha ricordato che "il Perù si trova nella cosiddetta 'Cintura di fuoco' del Pacifico, dove si registra approssimativamente l'85% dell'attività sismica mondiale".

