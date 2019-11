In ottobre superata l'utenza del 2018 (KEYSTONE/Urs Flueeler)

Anno record per il Glacier Express. Dopo un inverno con alti tassi di occupazione, a metà ottobre i passeggeri saliti in carrozza sono stati 17'000 in più rispetto all'intero 2018.

Da gennaio fino allo scorso mese l'utenza del "Trenino rosso" ha superato la soglia di 250'000 persone, indica il Glacier Express in una nota. Questo valore, precisa la filiale fondata dalla Ferrovia Retica (FR) e dalla MGBahn, rappresenta un primato nei suoi quasi 90 anni di storia. La crescita registrata si inserisce in un trend positivo, dopo la stagione invernale 2018/2019 con vagoni spesso al completo.

Il grado di popolarità raggiunto dalla nuova classe premium "Excellence Class" ha superato le aspettative. Alla fine dell'estate sono state 4855 le persone che si sono messe in viaggio con il nuovo prodotto di punta. Ciò corrisponde a un indice di sfruttamento del 55% dei posti disponibili. Sulla scia della nuova classe extra, la domanda è aumentata anche nelle altre due categorie, la cui offerta è pure stata ripensata. Fra i Paesi dove la FR è maggiormente apprezzata spicca il Giappone: i gruppi di viaggiatori provengono principalmente dal paese del Sol Levante. L'Excellence Class è stata nominata per il Premio Svizzero del Turismo Milestone 2019.

Presto entreranno in servizio anche le prime vetture rinnovate delle altre due classi. I nuovi vagoni, con gli interni adattati all'estetica e agli standard tecnici dell'Excellence Class, cominceranno a circolare con l'inizio della stagione invernale alle porte. La Matterhorn Gotthard Bahn e la Ferrovia Retica trasformeranno tutte le carrozze entro l'estate 2021.

