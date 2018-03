Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 18.11 19 febbraio 2018 - 18:11

L'accusa non esclude di chiedere la pena di morte per il 19enne Nikolas Cruz, autore della strage del 14 febbraio al liceo di Parkland, in Florida.

"Questo è certamente il tipo di causa per cui è stata progettata la pena di morte", ha detto il procuratore dello stato, Michael Satz.

Cruz è stato incriminato con 17 capi d'accusa - quante sono le persone uccise - per omicidio premeditato, e il suo avvocato ha fatto sapere che potrebbe dichiararsi colpevole dei suoi crimini proprio per evitare la pena di morte.

Secondo quanto ha riferito la CNN, Cruz nell'ultimo anno avrebbe acquistato fino a 10 fucili.

Un gruppo di studenti sopravvissuti della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland ha inanto annunciato alla stessa rete televisiva che intende indire una grande mobilitazione che arrivi a Washington, con una manifestazione in programma il prossimo 24 marzo, per fare pressione sul mondo della politica affinché potenzi il controllo sulla circolazione delle armi.

Altre dimostrazioni sono previste per le prossime settimane, tra cui l'appello ad una 'serrata' di protesta di 17 minuti di insegnanti e studenti il prossimo 14 marzo.

