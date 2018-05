Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 maggio 2018 - 10:50

È stata una società di ginnastica maschile a fornire l'impulso necessario alla creazione del primo Percorso Vita in Svizzera nel 1968.

Originariamente progettata per atleti esperti, questa offerta di fitness gratuita all'aria aperto da allora ha conquistato un'ampia frangia della popolazione. Tra i nuovi progetti vi è anche Pura, in Ticino.

Ogni sabato mattina con il clima mite, si formano bizzarri ingorghi nella foresta zurighese di Käferberg. Gli sportivi fanno la fila davanti alle varie infrastrutture del Percorso Vita. "Abbiamo già ricevuto reclami da parte degli utenti del percorso, poiché devono aspettare per fare i loro esercizi", indica all'ats Barbara Baumann, responsabile del Percorso Vita zurighese.

I circa 500 percorsi di fitness a cielo aperto dello stesso genere che esistono in Svizzera non hanno tutti il medesimo successo del loro omologo nel bosco di Käferberg. Tuttavia, dall'inaugurazione del primo Percorso Vita il 28 maggio 1968, a Zurigo-Fluntern, questo mezzo di esercizio gratuito non è passato di moda, contrariamente ad altre pratiche sportive. Sebbene il fitness nel bosco sia stato principalmente ideato per atleti ben allenati, ben presto ha suscitato interesse anche fra un pubblico più ampio, in particolare le famiglie. Cinque anni più tardi, in Svizzera erano presenti già 100 Percorsi Vita.

