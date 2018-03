Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 novembre 2014 17.07

Un collezionista italo-francese di opere d'arte ha smarrito sul treno Parigi-Ginevra opere d'arte cinesi risalenti al XIII secolo, stimate a oltre un milione di euro e per di più non assicurate, e ora offre una forte ricompensa a chi gli permetterà di ritrovarle.

L'uomo lo scorso 14 novembre era sceso dal treno TGV poco prima delle 23.00 alla stazione di Bellegarde-sur-Valserine, in territorio francese, dimenticando la sua cartella nera nella quale dovevano esserci riproduzioni e fotografie, ha spiegato all'agenzia AFP.

Soltanto all'indomani ha realizzato, non senza terrore, che nella cartella c'era anche un rotolo contenente carta di riso con le pitture di Wang Zhenpeng (1280-1329), che aveva presentato a una prestigiosa fondazione parigina in vista di una cooperazione. "Ho un piccolo dubbio - ha raccontato -: ho lasciato la cartella sul treno o l'ho persa quando sono sceso?". Ogni giorno telefona diverse volte all'ufficio oggetti smarriti in Svizzera, in attesa della buona notizia. Intanto ha promesso una forte ricompensa in denaro a chi saprà aiutarlo a ritrovare le sue opere.

