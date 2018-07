Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 15.46 04 luglio 2018 - 15:46

Il personale svizzerotedesco di Tamedia ha oggi espresso la sua completa solidarietà ai colleghi delle redazioni romande del gruppo editoriale zurighese, in sciopero dalle 16.00 di ieri.

"Come i nostri colleghi della Romandia anche noi siamo molto preoccupati per la drammatica erosione della diversità dei media in Svizzera", si legge in una dichiarazione della commissione del personale delle redazioni svizzerotesche di Tamedia.

Attraverso fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni nel recente passato, di cui Tamedia ha purtroppo un ruolo di pioniere, viene sottolineato, anche nella Svizzera tedesca la concentrazione dei media ha assunto una dimensione allarmante. In Romandia tale concentrazione è già oggi così avanzata che i media privati possono adempiere le loro funzioni politiche democratiche solo in modo limitato, scrivono inoltre i giornalisti.

