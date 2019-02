Pesche Lebrument sarà dal primo giugno il nuovo caporedattore del "Bündner Tagblatt".

Succederà a Luzi Bürkli, che lascerà a fine maggio il quotidiano grigionese del gruppo Somedia per dirigere da giugno il settore comunicazione di Graubünden Ferien (Grigioni Turismo).

Pesche Lebrument, 45 anni, ha diretto per 14 anni la televisione regionale TV Südostschweiz e scrive regolarmente per il domenicale "Schweiz am Wochenende", indica oggi in una nota il gruppo editoriale Somedia, cui appartiene, oltre a questi media, anche l'altro quotidiano retico, "Die Südostschweiz".

Il nuovo caporedattore è figlio di Hanspeter Lebrument, editore e presidente del consiglio di amministrazione di Somedia.Dopo aver lavorato per molti anni come giornalista e capo dell'ufficio stampa del Cantone dei Grigioni, Luzi Bürkli, egli pure 45enne, era entrato a far parte del team del quotidiano grigionese nel 2015, inizialmente come redattore e nel novembre dello stesso anno come caporedattore.

